Business news: Ue-Mercosur, governo Argentina stima incremento 12 per cento esportazioni regionali

- Un incremento del dodici per cento delle esportazioni per le produzioni regionali. Questa è la previsione dei benefici che porterà l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) ai produttori e imprenditori delle 24 province argentine secondo il governo di Mauricio Macri. Lo hanno affermato i ministri degli Esteri, Jorge Faurie, e della Produzione, Dante Sica, durante una riunione con i rappresentanti del Consiglio federale della Produzione (Cfp) e con i ministri dell'Economia delle province federate. Sica ha definito l'accordo tra la Ue e l'area di integrazione regionale sudamericana - costituita oltre che dall'Argentina, anche da Brasile, Uruguay e Paraguay - come "equilibrato in termini federali", e ha ribadito che "darà a tutte le realtà locali la possibilità di aumentare le esportazioni di circa un 12 per cento". "La competitività si giocherà sul terreno della qualità e sappiamo che le province saranno all'altezza con i loro prodotti e servizi", ha aggiunto Sica. (Abu)