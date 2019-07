Business news: Cile, S&P mantiene rating debito pubblico ma riduce prospettive crescita al 2,6 per cento

- L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha mantenuto la categoria "A+" per il debito sovrano del Cile in divisa straniera e "AA-" per il debito in moneta locale. La decisione, riportata in una nota emessa giovedì, risponde alla "prospettiva di un mantenimento dei pilastri che caratterizzano la sua economia di mercato" e in un contesto di "crescita costante, deficit di conto corrente moderato e bassa inflazione". Nonostante abbia mantenuto invariato il rating, S&P ha tuttavia rivisto al ribasso le prospettive di crescita per l'anno in corso e per il 2020, portandole rispettivamente dal 2,8 al 2,6 per cento, e dal 3,1 al 2,9 per cento. L'agenzia con sede a New York ha inoltre registrato nel suo rapporto anche "le difficoltà, superiori a quelle previste", che sta incontrando il governo di Sebastian Pinera nell'approvazione del pacchetto di riforme del mercato del lavoro e delle pensioni. Secondo S&P queste riforme sono "stimoli determinanti per la crescita e gli investimenti". (Abu)