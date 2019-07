Indonesia: terremoto di magnitudo 7,3 colpisce le isole Maluku

- Un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito le isole di Maluku, nell’Indonesia orientale, alle ore 18.10 di ieri. Secondo l’Agenzia per la meteorologia, la climatologia e la geofisica con sede a Giacarta, l’epicentro del sisma è stato localizzato nella parte meridionale dell’isola di Halmahera, ad una profondità di 10 chilometri. Non è stato diramato alcun allarme tsunami, e non si registrano vittime, anche se l’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri ha riferito di alcuni crolli di abitazioni vicino all’epicentro del terremoto. Le isole di Maluku si trovano tra Sulanesi e la Nuova Guinea. (Fim)