Giappone-Corea del Sud: scontro commerciale si intensifica dopo colloquio del 12 luglio (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli alle esportazioni di sostanze chimiche per l’elettronica, di cui il Giappone è produttore quasi esclusivo, colpisce al cuore una industria che è il fulcro dell’export sudcoreano, e rischia di causare ricadute a catena lungo l’intera catena di fornitura della manifattura elettronica globale. Per tentare di arginare la crisi, il presidente sudcoreano Moon ha anticipato di voler investire mille miliardi di won (circa 857 milioni di dollari) all’anno per agevolare lo sviluppo nazionale di materiali per semiconduttori, ed emancipare così l’industria elettronica nazionale dalle forniture giapponesi. La massiccia iniezione di capitali per lo sviluppo di materiali per chip e semiconduttori dovrebbe consentire in futuro a colossi dell’elettronica come Samsung e Sk Hynix – che rappresentano una quota significativa delle esportazioni sudcoreane – di acquisire materiali e componenti vitali a livello domestico. (segue) (Git)