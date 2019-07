Giappone-Corea del Sud: scontro commerciale si intensifica dopo colloquio del 12 luglio (11)

- Tale scenario, però, richiederà alla meglio diversi anni per concretizzarsi. Nell’immediato, i produttori di chip sudcoreani si trovano di fronte a un grave problema di forniture. Dalla scorsa settimana gli esportatori giapponesi dovranno presentare domanda per ogni singola categoria di merce esportata verso la Corea del Sud. La valutazione delle domande da parte delle autorità giapponesi potrebbe richiedere circa tre mesi, e le aziende sudcoreane solitamente non dispongono di più di due mesi di scorte di magazzino. Non sorprende, dunque, che il vicepresidente di Samsung Electronics e leader di fatto dell’omonimo conglomerato industriale, Lee Jae-yong, si sia recato in visita in Giappone, per discutere con i fornitori locali possibili scappatoie tese ad aggirare i nuovi vincoli alla forniture. Lee avrebbe chiesto ai fornitori giapponesi di inviare i materiali a Samsung da siti al di fuori del Giappone, così da eludere i controlli in vigore dallo scorso 4 luglio. Uno dei tre materiali sottoposti a controlli da Tokyo – il fluoruro di idrogeno – è cruciale per la realizzazione dei semiconduttori di Samsung, e il Giappone ha un monopolio di fatto della sintesi di tale sostanza. Samsung, che dispone di scorte del materiale per appena un mese, potrebbe essere presto costretta a tagliare la produzione. (Git)