Lega: Pd, Salvini riferisca in Parlamento, Di Maio segue, quando Aula chiama politico risponde (2)

- Per Articolo Uno, Roberto Speranza invita Salvini a "dire la verità al Paese" e Fratoianni, di Sinistra italiana, dileggia con le parole di Renato Zero, "Lui chi è?", il ministro dell'Interno che nega di conoscere Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Lombardia-Russia ritratto con il titolare del Viminale in più fotografie. Senza esitazioni Forza Italia, con Mariastella Gelmini si pronuncia contro "chiarimenti pilateschi", mentre, sempre nel centrodestra, Giorgia Meloni, pronta a sostenere Salvini, sposta l'attenzione sui dem che "riscoprono oggi l’importanza di difendere la Patria" e parla di "miracoli dalla Russia". (segue) (Rin)