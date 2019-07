Pd: Zingaretti, partecipate a Costituente idee per nuovo programma e possibile alleanza

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti torna oggi, dopo averlo anticipato all'assemblea nazionale di ieri, a parlare, in un video su Facebook, del lancio della "Costituente delle idee" che definisce "un grande dibattito in tutto il Paese per cambiarlo dal Nord al Sud. In ogni città, con incontri conferenze, meeting, seminari per cominciare a scrivere un altro programma per l'Italia con idee nuove" Zinagaretti quindi informa: "Nel sito web già c'è una parte di tante proposte. Si può contribuire a cambiarle, ad arricchirle, a stravolgerle, a raccogliere contributi" Il leader dem invita a partecipare "tutte e tutti per preparare il nuovo programma del Partito democratico" e, annuncia, "di una possibile alleanza che si può ritrovare proprio nella Costituente delle idee, uniti con idee nuove, persone nuove per mandare a casa chi sta distruggendo questo paese". (Rin)