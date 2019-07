Roma: allerta meteo da domani e per le successive 24-36 ore

- La Protezione Civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedì 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di allerta.(Rer)