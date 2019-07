Business news: Messico garantisce appoggio a imprese acciaio soggette a nuove misure Usa

- Il governo messicano ha garantito che continuerà a garantire appoggio alle imprese produttrici di acciaio finite nel mirino di una indagine delle autorità Usa. Lo ha reso noto lunedì il ministero dell'Economia messicano, poche ore dopo una nota con la quale il dipartimento al Commercio Usa disponeva il varo di "diritti di compensazione" per esportatori accusati di beneficiare di pratiche di dumping. "Il governo del Messico continuerà a partecipare attivamente nel processo antisovvenzioni come lo fa dall'inizio del 2019. Le imprese coinvolte nelle indagini potranno contare sull'appoggio del ministero dell'Economia per la difesa dei loro interessi", si legge in una nota. Washington aveva reso noti i risultati preliminari di una indagine condotta sulle importazioni di prodotti dell'acciaio da Messico, Cina e Canada, riscontrando la presenza - in varie misure - di sussidi concessi dai rispettivi governi. (Mec)