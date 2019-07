Business news: presidente Messico nomina sottosegretario nuovo ministro delle Finanze

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha nominato il sottosegretario Arturo Herrera Gutierrez nuovo ministro delle Finanze, in sostituzione Carlos Urzua. “Accetto le dimissioni di Carlos Urzua, ministro delle Finanze, e per sostituirlo ho nominato il sottosegretario Arturo Herrera Gutierrez, che è un professionista dell’economia”, ha scritto il capo dello stato sui suoi profili social. Prima di unirsi alla squadra di Lopez Obrador, Gutierrez è stato collaboratore della Banca mondiale. Successivamente ha lavorato come direttore generale della gestione finanziaria e segretario alle Finanze del governo di Città del Messico, quando questa era sotto l’amministrazione dell’attuale presidente messicano. (Mec)