Roma: al via Disability pride, marcia dai Fori a piazza del Popolo per rivendicare diritti (2)

- La manifestazione, organizzata da Disability Pride Onlus quest’anno ha deciso di dare il suo sostegno anche la Cooperativa sociale integrata “aCapo” per sottolineare quanto sia ancora urgente e difficile difendere il diritto al lavoro delle persone con disabilità. La giornata si concluderà con una festa accessibile a tutti con servizio d’interpretariato nella lingua dei segni italiana (Lis) dell’Accademia europea sordi e sarà sottotitolato in diretta. Tra le personalità e i personaggi dello spettacolo presenti, Mariella Nava, Grazia Di Michele, Daniele Gattano, Brazzo, Rizo Kenpachi e Sobhi Nash con la Crew Mind The Flow, Vanessa Casu, Danilo Scortichini e Gianluca Secco. (segue) (Rer)