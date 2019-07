Business news: Argentina, governo avvia appalto da 2 miliardi di dollari su costruzione nuovo gasdotto

- Il governo argentino ha dato mandato alla segreteria per l'Energia di avviare un processo di appalto per la costruzione di un gasdotto di collegamento tra il bacino di Vaca Muerta, 1100 chilometri a sud di Buenos Aires, nella provincia patagonica di Neuquen, e la cosiddetta zona del "Litorale" del fiume Paranà, 200 chilometri a nord della capitale. Obiettivo dell'iniziativa, pubblicata per decreto sulla Gazzetta ufficiale, è quello di sostituire le importazioni di Gnl che ammontano a 240 milioni di dollari annuali e poter iniziare ad esportare il prodotto attraverso i porti di Buenos Aires e del litorale ai paesi vicini. L'opera, che secondo le previsioni dovrebbe essere completata entro l'inverno del 2021, richiede un investimento intorno ai 2 miliardi di dollari. (Abu)