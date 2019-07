Business news: Brasile, a giugno inflazione cresce del 3,37 per cento su anno, lo 0,01 su mese

- L'indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca-15), considerato lo strumento per il calcolo ufficiale dell'inflazione nel paese, è aumentato a giugno del 3,37 per cento su anno e dello 0,01 per cento su mese. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Con il risultato di giugno, l'indice ha accumulato un massimo del 2,23 per cento nel primo semestre del 2019. Si tratta del più basso tasso da maggio 2018 (quando registrò il 2,86 per cento). Per il 2019 il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'Ipca, quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento né scendere al di sotto del 2,75 per cento. (Brb)