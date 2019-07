Business news: Brasile, Gol e Latam si aggiudicano all'asta l'intero patrimonio della Avianca

- Le compagnie aree brasiliana Gol e Latam si sono aggiudicate all'asta tutti i beni rimanenti nel patrimonio della compagnia aerea Avianca Brasile, dichiarata fallita a maggio a causa di una profonda crisi economica e la cui operatività è stata definitivamente sospesa lo scorso giugno a causa della mancanza di risorse. I beni rimasti in capo alla società sono stati divisi in sette unità di produzione indipendenti (Upis). Tra questi, oltre ai velivoli e ad altri beni immobili, sono stati inseriti principalmente i diritti e le autorizzazioni di decollo e atterraggio (slot) in alcuni degli aeroporti più trafficati del paese. Alla fine si sono presentate all'asta solo la Gol e la Latam. (Brb)