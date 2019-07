Business news: Energia, russa Rosatom pronta a partecipare a sviluppo deposito litio in Bolivia

- L'azienda statale per l'energia atomica della Federazione Russa, Rosatom, è pronta a partecipare all'esplorazione e allo sviluppo di un deposito di litio in Bolivia. La possibilità è prevista da un memorandum di cooperazione nello sviluppo di progetti industriali e di ricerca nell'industria del litio firmati a Mosca a margine dell'incontro tra i presidenti di Russia e Bolivia, Vladimir Putin e Evo Morales. Lo ha evidenziato l'ufficio stampa della società statale russa. "Il memorandum conferma l'interesse delle parti per la cooperazione nello sviluppo dell'industria del litio: Rosatom e il ministero dell'Energia boliviano intendono esplorare le possibilità di lavorare insieme per sviluppare i depositi di litio, scambiare informazioni e condurre ricerche scientifiche nel settore minerario, così come fornire prodotti basati sul litio", si legge nel comunicato. Da parte di Rosatom, il documento è stato firmato dal direttore generale Aleksej Likhachev; mentre da parte boliviana la firma è stata apposta dal ministro dell'Energia, Rafael Alarcon Orihuela. (Rum)