Business news: Brasile, istituita commissione speciale che valuterà testo riforma tributaria

- Il presidente della Camera dei deputati brasiliana, Rodrigo Maia, ha ufficialmente istituito la commissione speciale che analizzerà nel merito il testo della legge di riforma costituzionale (Pec 45/19) che modifica il sistema tributario. La disposizione arriva dopo il via libera della Commissione costituzione e giustizia della Camera che lo scorso 23 maggio ha votato parere favorevole all'ammissibilità legale della proposta di modifica della Costituzione, necessaria per procedere con la riforma presentata dal governo Bolsonaro. La commissione è composta da 43 membri scelti in base alla proporzione della presenza dei partiti in aula. Il deputato del Movimento della democrazia brasiliana (Mdb), Hildo Rocha, è stato eletto presidente e il deputato del Partito social democratico (Psd), Sidney Leite, come vice. Il relatore della riforma sarà il deputato del Partito popolare (Pp), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). (Brb)