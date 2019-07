Business news: Brasile, raccolto grano supererà i 240 milioni di tonnellate nella stagione 2018-2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia nazionale di rifornimento brasiliana (Conab) stima che il raccolto di grano per la stagione 2018-2019 dovrebbe battere il record della serie storica superando i 240 milioni di tonnellate di produzione, in crescita del 5,7 per cento rispetto al raccolto dell'annata 2017-2018. Lo riferisce la Conab in uno studio presentato l’11 luglio. Il sondaggio presentato mostra che il mais di seconda scelta dovrebbe essere la coltura con il maggiore incremento di produzione, stimata in 72,4 milioni di tonnellate, in aumento del 34,2 per cento rispetto all'annata precedente. (Brb)