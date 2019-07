Business news: accordo Argentina-Cile su uso velivoli cileni in rotta Buenos Aires-Miami

- L'amministrazione nazionale dell'Aviazione civile argentina (Anac) ha raggiunto un accordo di "vigilanza reciproca" con l'omologa autorità cilena. Secondo quanto riporta il quotidiano "Ambito", l'intesa permetterà alla compagnia Latam Argentina di operare la rotta Buenos Aires-Miami con velivoli con matricola cilena ed equipaggio argentino. "Questo accordo rappresenta un primo passo in relazione alla richiesta della filiale locale di Latam di noleggiare velivoli cileni con equipaggio argentino" ha dichiarato alla stampa il direttore dell'Anac, Tomas Insausti. "Consideriamo questa richiesta come un fatto positivo per la crescita di Latam Argentina ma vogliamo che le cose siano fatte bene", ha aggiunto. La richiesta di Latam di operare sul mercato argentino con velivoli stranieri ha messo in allarme il sindacato dei piloti che ha indetto, la scorsa settimana, uno sciopero. L'accordo che prevede l'utilizzo di equipaggi locali risolve da una parte la questione aperta dai sindacati e permetterà allo stesso tempo alla compagnia di dismettere il vecchio velivolo civile, Boeing 767, attualmente utilizzato su questa rotta. "Se non crescerà la nostra richiesta dovremo cancellare la rotta Buenos Aires-Miami", ha dichiarato a riguardo il direttore di Latam Argentina, Rosario Altgelt. (Abu)