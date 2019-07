Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 15 luglio, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: l'impulso instabile insiste al mattino sulle regioni settentrionali determinando cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche forte e a carattere temporalesco tra basso Piemonte e Liguria; tendenza a miglioramento nel corso del giorno, con ampie schiarite entro sera, ad eccezione di qualche piovasco pomeridiano sui rilievi. Temperature in calo, venti forti da tramontana in Liguria, con mare molto mosso al largo. (Rpi)