Business news: Argentina, record storico di transito passeggeri a giugno su voli nazionali

- Per la prima volta nella storia del trasporto aereo in Argentina lo scorso mese di giugno oltre un milione di persone hanno volato su rotte nazionali. Lo rivela un documento del ministero dei Trasporti nel quale si sottolinea che la crescita del mercato interno rispetto allo stesso mese del 2018 è stata del 25 per cento. L'incremento del traffico si è verificato nonostante giugno sia un mese di bassa stagione e nonostante la generale contrazione dell'attività economica e produttiva e la forte perdita del potere d'acquisto dei salari dovuta a un'inflazione di oltre il 45 per cento. Secondo i dati ufficiali i voli nazionali hanno operato a giugno al 78 per cento delle loro capacità contro il 68 per cento dell'anno precedente mentre lo scalo che ha registrato il maggior incremento di traffico di passeggeri, con un +92 per cento e 107 mila passeggeri in transito, è quello di El Palomar (Buenos Aires), dove dal 2016 hanno iniziato ad operare le compagnie low-cost. (Abu)