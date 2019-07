Roma: al via Disability pride, marcia dai Fori a piazza del Popolo per rivendicare diritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della serata a piazza del Popolo riceverà il “Disability prize”, riconoscimento che a partire da quest’anno entra a far parte del programma ufficiale di questa giornata di festa, Carolina Raspanti che, con l’interpretazione del personaggio di Dafne nell’omonimo film del regista Federico Bondi, ha testimoniato al pubblico la possibilità per ogni disabile di vivere realizzando in pieno la propria umanità. (Rer)