Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Sciopero e manifestazione lavoratori Speedy Express Srl, ditta che gestisce l’appalto per la vuotatura cassette di Roma Bravetta e Fiumicino. Poste Italiane, viale Europa (ore 11)- Il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia presenta in conferenza stampa la Delibera per la sospensione del pagamento della Tariffa Rifiuti (Tari). A illustrare la delibera il capogruppo in Campidoglio di Fd’I Andrea De Priamo. Sala Carroccio, Campidoglio (ore 11.30)- Preghiera per la neonata trovata morte nel Tevere, voluto dai bambini delle occupazioni e dei campi improvvisati di Roma e organizzato da Medicina solidale e Centro oratori romani. Lo comunicano gli organizzatori. Saranno presenti Lucia Ercoli, direttore dell'associazione Medicina solidale e David Lo Bascio, presidente del Centro oratori romani. Guiderà il momento di preghiera Don Andrea Palamides, assistente spirituale della comunità "Famiglia della Riconciliazione". Chiesa di San Gregorio della Divina Pietà, piazza di Monte Savello 9 (ore 18) (Rer)