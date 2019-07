Business news: Brasile, Petrobras taglia i prezzi di benzina e diesel

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato la riduzione a partire dal 9 luglio dei prezzi della benzina e del diesel nelle proprie raffinerie. Il prezzo medio della benzina scenderà del 4,4 per cento, mentre il valore medio del gasolio diminuirà del 3,8 per cento. Le informazioni sono state pubblicate sul sito web della società attraverso il quale la compagnia petrolifera fornisce i dettagli sui prezzi in 37 raffinerie brasiliane. (Brb)