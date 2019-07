Business news: Bolivia-Brasile, Ypfb annuncia di voler comprare parte quote Petrobras in gasdotto "Tbg"

- La compagnia petrolifera statale boliviana Ypfb ha annunciato la volontà di acquistare parte delle quote del gasdotto Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil (Tbg), attualmente detenute dalla compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras. La compagnia brasiliana attualmente detiene il 51 per cento delle quote e il controllo patrimoniale della società, mentre la Ypfb detiene una quota del 12 per cento. La Ypfb ha affermato in una nota che una possibile espansione della propria presenza nel gasdotto Tbg le consentirebbe di negoziare direttamente con i distributori di gas naturale e le industrie del settore privato. La Petrobras dal canto suo è costretta a cedere il controllo e parte delle quote del gasdotto in virtù di un accordo firmato con il Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade). (Brb)