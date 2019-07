Business news: Messico, Banca centrale teme per ulteriore rallentamento economia

- La Banca centrale messicana (Banxico) ha pubblicato la minuta della riunione con cui i governatori hanno deciso con quattro voti favorevoli e un contrario di confermare il tasso di sconto all'8,25 per cento. L'informazione disponibile, si legge nel resoconto dei lavori, mostra che l'attività economica locale registra segni di decelerazione maggiori di quanto ipotizzato in precedenza, con segni di debolezza nel secondo trimestre dell'anno, dopo la contrazione dello 0,2 per cento registrata da gennaio a marzo. La maggioranza dei governatori ritiene che i rischi per la crescita siano in aumento, anche per il permanere delle minacce su nuovi dazi da parte degli Usa e per i ritardi sulla ratifica del nuovo patto commerciale dei paesi dell'America del nord. Uno solo dei cinque governatori avrebbe voluto premiare il comportamento dell'inflazione, sempre più stabile sotto la soglia del 4 per cento su anno, con una riduzione di 25 punti base del tasso. (Mec)