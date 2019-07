Business news: Cina-Messico, Hong Kong sospende importazioni di pollame da Guanajuato

- L'autorità per la sicurezza alimentare della regione amministrativa speciale di Hong Kong ha annunciato che sospenderà l'importazione di prodotti avicoli dallo Stato di Guanajuato, in Messico, a causa dell'epidemia di influenza aviaria presente in loco. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che il Centro per la sicurezza alimentare (Cfs) del Dipartimento per l'igiene alimentare e ambientale del governo regionale ha dichiarato che, in vista di una notifica dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (Oie) in merito a focolai di influenza aviaria altamente patogena H7N3 nello Stato di Guanajuato, il centro ha ordinato di sospendere l'importazione di carne e prodotti a base di pollame, comprese le uova, provenienti dalla zona con effetto immediato, per proteggere la salute pubblica di Hong Kong. (Cip)