Cipro-Grecia: azioni turche nella Zee cipriota tema del bilaterale di domani tra ministri Esteri

- Le azioni della Turchia nella Zona economica esclusiva cipriota saranno il tema centrale di un incontro tra i ministri degli Esteri di Cipro e Grecia, Nicos Christodoulides e Nicos Dendias, domani a Bruxelles. Quello programmato per lunedì, a margine del Consiglio Affari esteri dell'Ue, sarà il primo incontro tra il capo della diplomazia di Nicosia e il nuovo ministro degli Esteri ellenico. Il tema delle azioni illegali della Turchia nella Zee cipriota sarà affrontato anche nella riunione del Consiglio Affari esteri dell'Ue, dopo che è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei paesi membri (Coreper) una bozza del testo contenente le misure contro la Turchia. Christodoulides e Dendias hanno avuto un colloquio telefonico giovedì, durante il quale il ministro degli Esteri greco ha accettato l'invito dell'omologo cipriota per recarsi in visita a Nicosia. (Res)