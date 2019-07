Lega: Pd, Salvini riferisca in Parlamento, Di Maio segue, quando Aula chiama politico risponde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è il M5s, l'alleato di governo della Lega, che pungolato a più riprese per dire la sua su "Moscopoli" si è preso il suo tempo. Di Maio in un post su Facebook la prende alla larga e affronta l'argomento del finanziamento ai partiti e della commissione d’inchiesta proposta dai Cinque stelle, senza scrivere mai la parola "Lega" o "Savoini", affidando però ad un passaggio un chiaro messaggio a Salvini: "Quando il Parlamento chiama, il politico risponde". Infine, le dichiarazioni del vicepremier e leader del Caroccio che nell'arco della giornata si è occupato di commentare casi di cronaca, rispetto ai quali torna ad invocare la riforma della giustizia, denunciare con un video lo scandalo degli affidi illeciti e, nel giorno della festa nazionale francese per la presa della Bastiglia, sottolineare i fischi al presidente Macron, di cui dice: "L’importante è premiare Carola e attaccare me e gli Italiani". (Rin)