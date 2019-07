Business news: Messico, produzione veicoli leggeri in calo a giugno, -4,4 per cento su anno

- La produzione di veicoli leggeri in Messico è caduta a giugno del 4,4 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) in un rapporto che evidenzia il particolare calo registrato dalla Nissan (-71,7 per cento). In calo anche le produzioni di altre undici sigle tra cui la Nissan, con una caduta del 22 per cento, Audi (-17 per cento), Toyota (-15,8 per cento) e Fca (-5,1 per cento). Nel primo semestre del 2019 la produzione totale è stata di 1.979.062 vetture, in aumento dello 0,63 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel mese peggiorano anche i dati dell'esportazione (-66 per cento) con prestazioni particolarmente negative dell'Audi (-25 per cento), Nissan (-21,6 per cento) e Toyota (-11 per cento). Il principale mercato rimane comunque quello degli Stati Uniti che accoglie il 78,5 per cento del totale della merce venduta oltre confine. (Mec)