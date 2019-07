Roma: al via Disability pride, marcia dai Fori a piazza del Popolo per rivendicare diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sedia a rotelle, ciechi, sordi, persone con disturbi motori e disagi psichici, insieme a tanti loro amici, hanno partecipato oggi al Disability pride 2019 che ha iniziato la sua marcia in via dei Fori imperiali e, passando per via del corso ha terminato la sua parata a piazza del Popolo. Anche Roma, quindi, insieme a New York, Brighton, Dakar ha deciso di aderire alla manifestazione a tutela dei più deboli. L’obiettivo del Disability pride, patrocinato da Roma Capitale, è rivendicare l’effettiva inclusione delle persone con disabilità per affermare ed esercitare i propri diritti. (segue) (Rer)