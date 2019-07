Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene all’inaugurazione della targa toponomastica in memoria di Edoardo Valentini. Viale Giustiniano Imperatore incrocio Via Galba (ore 10.30)REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'inaugurazione del nuovo Laboratorio di analisi del Campus Bio-Medico. Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, via Alvaro del Portillo 200 (ore 10.30)- L'assessore al Turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi interviene all'incontro della Rete Antiviolenza di Viterbo promosso dalla Regione Lazio. Partecipano gli esponenti delle istituzioni e delle associazioni impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne sul territorio di Viterbo. Sala del Consiglio di Palazzo Gentili, Via Saffi 49, Viterbo. (ore 11)- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa all'inaugurazione del nuovo reparto che amplia offerta dei posti letto e quindi dell'U.F.A. (Unità Farmaci Antiblastici) dell'Idi, Istituto dermopatico dell'Immacolata, insieme al presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, Antonio Leozappa. Via dei Monti di Creta 104. (ore 11.30)- Gli assessori della Regione Lazio al Lavoro Claudio Di Berardino e alla Mobilità, Mauro Alessandri compiono un tour inaugurale a bordo di una linea bus dedicata ai braccianti agricoli. La partenza è prevista in prossimità del Polo Trasporti di Terracina, via Napoli, Terracina, Latina. (ore 17) (segue) (Rer)