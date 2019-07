Business news: Brasile, raggiunto record di esportazioni di caffè verde nel raccolto 2018-2019

- Il Consiglio degli esportatori di caffè del Brasile (Cecafé) ha esportato 37,1 milioni di sacchi da 60 chilogrammi di caffè nel corso del raccolto 2018-2019 che si è concluso nel mese di giugno. Si tratta di un incremento nelle esportazioni del 38,1 per cento in più rispetto al raccolto precedente e la migliore produzione della storia. Secondo un rapporto pubblicato dal Cecafé solo a giugno le esportazioni di caffè sono state pari a 2,58 milioni di sacchi, il 13,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le spedizioni di caffè tipo Arabica hanno rappresentato la quota maggiore delle esportazioni nel mese di giugno con 2,19 milioni di sacchi, il 10 per cento in più rispetto a giugno 2018. Le esportazioni di caffè tipo robusta, grazie all'esportazione di 385 mila sacchi, hanno registrato il più alto tasso di crescita per un totale del 35 per cento in più rispetto al mese di giugno del 2018. (Brb)