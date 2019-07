Difesa: Erdogan, 100 esperti turchi in Russia per imparare a usare missili S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 100 esperti turchi del settore difesa sono stati inviati in Russia per imparare ad usare i sistemi missilistici S-400. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Queste 100 persone inviate in Russia per l'addestramento saranno poi in grado di addestrare altre persone. Per questo, una volta che torneranno, addestreranno altre persone. Questo numero di esperti non è sufficiente e, forse, il numero di 100 sarà moltiplicato per 10", ha dichiarato Erdogan citato dall'emittente "Haberturk". Le dichiarazioni di Erdogan arrivano mentre sono già arrivati in Turchia nelle ultime ore sette aerei per il trasporto delle componenti degli S-400 russi. (Tua)