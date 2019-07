Qatar: inaugurata la più grande base della Guardia costiera del paese

- Il Qatar ha inaugurato oggi la più grande base della Guardia costiera del paese. Il primo ministro Abdullah bin Nasser bin Khalifa al Thani e il comandante delle forze navali degli Stati Uniti in Medio Oriente, vice ammiraglio Jim Malloy, hanno partecipato alla cerimonia d'inaugurazione della base navale di Al Daayen, a circa 30 chilometri da Doha. Malloy, comandante della Quinta flotta degli Stati Uniti con sede in Bahrein, ha detto che la nuova base rappresenta "una meravigliosa opportunità per meglio interfacciarsi con la guardia costiera del Qatar". Il sito di oltre 600 mila metri quadrati mira a "facilitare la messa in sicurezza di tutte le acque territoriali dello Stato", ha scritto il ministero dell'Interno su Twitter. La base comprende un "sofisticato porto marittimo", strutture di formazione e mediche, uffici di difesa civile e sale operative. Le tensioni nel Golfo - dove passa circa un terzo del petrolio mondiale - sono aumentate nelle ultime settimane: gli Stati Uniti accusano l'Iran di attaccare le petroliere nella regione, ma Teheran nega. Washington sta peraltro discutendo la possibilità di introdurre scorte militari per le navi nel Golfo. Venerdì scorso, 12 luglio, il Regno Unito ha annunciato l'invio di una seconda nave da guerra nella regione per l’aggravarsi della crisi con l’Iran: nei giorni scorsi Teheran ha tentato di bloccare con tre motovedette il passaggio nello Stretto di Hormuz della petroliera British Heritage. (Res)