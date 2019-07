Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 15 luglio:COMUNE9.30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione (pres. Chessa), Smart City (pres Curatella) della V (pres. Giovara) della VI Commissione (pres. Mensio) e Pari Opportunità. Odg: 1) Stato di attuazione degli interventi finalizzati al contenimento e alla progressiva riduzione delle risorse destinate alla logistica comunale; 2) regolamento per il governo dei beni comuni. Approvazione ed abrogazione regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Audizione del professor Ugo Mattei.Ore 11.30 - Mercato Centrale Torino, piazza della Repubblica 25: l'assessore Sacco interviene alla conferenza stampa 'Vendemmia Torino e Portici divini'.Ore 13,20 - Palazzo civico, sala Congregazioni: Conferenza Capigruppo.Ore 14 - Palazzo civico, sala Rossa: riunione del Consiglio Comunale. (segue) (Rpi)