Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- -GiuntaOre 11, Torino, Mercato Centrale, piazza della Repubblica, il vicepresidente Carosso interviene alla presentazione della terza edizione di “Vendemmia a Torino – Grapes in town”Ore 11, Novara, piazza Duomo, l’assessore Marnati interviene all’inaugurazione di sette autobusOre 11, Verbania, Prefettura, l'assessore Poggio incontra il Ministro Bonisoli e gli amministratori locali per progetti speciali dei laghiOre 15, Novara, Municipio, l’assessore Marnati incontra l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele CattaneoOre 17.30, Ponderano (BI), ospedale di Biella, strada dei Ponderanesi 2, gli assessore Icardi e Chiorino intervengono alla sottoscrizione dell’accordo di cooperazione tra Asl Biella, Università di Torino e Città della Salute per la formazione dei mediciOre 18, Torino, Unione Industriale, Via Fanti 17, il presidente Cirio e gli assessori Tronzano e Marnati partecipano al Consiglio di Presidenza dell’Unione Industriale. (Rpi)