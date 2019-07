Business news: Goldman Sachs, dimissioni ministro Finanze Messico "sviluppo negativo e inaspettato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del ministro delle Finanze messicano sono uno “sviluppo negativo e inaspettato”. Così la Goldman Sachs ha commentato in una comunicazione agli investitori l’uscita di scena del ministro messicano Carlos Urzua. La mossa “è indice di significative frizioni politiche e interpersonali”, si legge. Nel frattempo il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha nominato il sottosegretario Arturo Herrera Gutierrez nuovo ministro delle Finanze, in sostituzione Carlos Urzua. “Accetto le dimissioni di Carlos Urzua, ministro delle Finanze, e per sostituirlo ho nominato il sottosegretario Arturo Herrera Gutierrez, che è un professionista dell’economia”, ha scritto il capo dello stato sui suoi profili social. Prima di unirsi alla squadra di Lopez Obrador, Gutierrez è stato collaboratore della Banca mondiale. Successivamente ha lavorato come direttore generale della gestione finanziaria e segretario alle Finanze del governo di Città del Messico, quando questa era sotto l’amministrazione dell’attuale presidente messicano. (Mec)