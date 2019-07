Serbia-Bulgaria: ministro serbo Dacic, messa parola fine a disaccordi con Borisov (5)

- Borisov ha risposto che a suo avviso Borrell rispetterà anche le posizioni dei paesi che all'interno dell'Ue hanno riconosciuto il Kosovo. "Questo naturalmente modifica in modo sostanziale quello che è stato trasmesso (dai media)", ha osservato Dacic aggiungendo che Borisov "è una persona con cui ho collaborato per lunghi anni, ed ero rimasto sorpreso di questa dichiarazione". Il capo della diplomazia di Belgrado ha infine detto, secondo la nota, che la Serbia vuole relazioni amichevoli con la Bulgaria e che ringrazia Sofia per il sostegno fornito al percorso europeo di Belgrado. (Seb)