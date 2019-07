Cipro: presidente parlamento, non cederemo a "inaccettabili ricatti" di Ankara (3)

- Il leader turco cipriota Mustafa Akinci ha proposto ieri ai greco ciprioti che le due comunità possano cooperare nella ricerca degli idrocarburi a largo dell'isola di Cipro. La proposta, che sarebbe stata presentata attraverso le Nazioni Unite, arriva mentre l'Unione europea ha concordato su alcune misure contro la Turchia in risposta alle azioni "illegali" di Ankara nella Zona economica esclusiva (Zee) cipriota. Le misure contro Ankara ideate dall'Ue dovrebbero essere presentate lunedì nel Consiglio Affari esteri. Secondo quanto riferisce il quotidiano greco "Kathimerini", il governo cipriota non sarebbe del tutto soddisfatto dalle misure approvate dall'Ue in quanto auspicherebbe sanzioni più dure contro Ankara. (segue) (Res)