Roma: da mercoledì al via la rassegna "R-estate a Tor Bella - notti di cinema in piazza"

- Dal 17 al 19 luglio nei giardini di via Giovanni Castano apre la rassegna "R-estate a Tor Bella - Notti di cinema in Piazza", una tre giorni di cinema, incontri, cultura promossa dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, associazione Libera, Alice nella città sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, associazione Tor Più Bella con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale. Lo comunicano gli organizzatori in una nota. "Animare insieme le serate estive di Tor Bella Monaca con l’allestimento di un’arena cinematografica all’aperto con l’obiettivo di sostenere i tanti testimoni di bellezza che quotidianamente agiscono per trasformare il loro quartiere, attraversato da manifestazioni di degrado e spaccio di droga, in un luogo che illumina la speranza di giustizia e libertà. La proposta intende avvicinare il cinema, esperienza popolare sin dalla sua nascita, alle persone portando gli schermi sin sotto 'le torri' in cui queste abitano. Farlo in un quartiere spesso definito come dormitorio, significa accendere una luce in un luogo non frequentato e in cui mancano occasioni di aggregazione, di incontro, di condivisione. Il cinema, il suo linguaggio universale, la forza narrativa delle immagini, coloreranno lo spazio fisico tra le torri di via Arnaldo Brandizzi e via Giovanni Castano, in quella magica atmosfera che solo una proiezione all’aperto, sotto le stelle, può creare". (segue) (Com)