Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Casa - Lavori Pubblici e Periferie. All’ordine del giorno: aggiornamento sul quartiere Lorenteggio. Interviene l’assessore Gabriele Rabaiotti.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 16.00)Si riuscire il Consiglio comunale. All’ordine del giorno il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)REGIONELa nuova Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi si presenta alle istituzioni locali di Bergamo e incontra i giornalisti. Presenti anche il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza Dario Violi (M5S) e i consiglieri regionali bergamaschi Roberto Anelli (Lega) e Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti). Per le istituzioni territoriali bergamasche partecipano il vice sindaco Sergio Gandi, il presidente della Provincia Gianfranco Gaforelli, il direttore sociosanitario dell'ASST di Bergamo Est Patrizia Bertolaia, la responsabile del distretto dell’ATS di Bergamo Sonia Tiraboschi, il sostituto procuratore di Bergamo Laura Cocucci, il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Paolo Storoni, Sergio Vollono della Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo e Antonio Naccari in rappresentanza della Prefettura.Sede Territoriale di Regione Lombardia - Sala Riunioni, via XX Settembre 18/a (ore 11.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene a 'The best in Lombardy', evento su 'Agrifood and Travel' della Lombardia. All'iniziativa partecipano anche gli assessori Lara Magoni (Turismo, Moda e Marketing territoriale) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi). Nel corso dell'appuntamento sono previste le premiazioni del 'Gambero Rosso' in tema di ristoranti e vini.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 13.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni, partecipa all'incontro con il Consiglio Direttivo Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Lombardia.Palazzo Castiglioni - Sala Pavoni, corso Venezia 47 (ore 17.30) (segue) (Rem)