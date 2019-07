Lega: Pd, Salvini riferisca in Parlamento, Di Maio segue, quando Aula chiama politico risponde

- Dopo la smentita di palazzo Chigi, in cui nero su bianco "si precisa che l’invito del signor Savoini al Forum (con Putin, ndr) è stato sollecitato dal signor Claudio D’Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini", le reazioni delle opposizioni, Pd in primis, si sono susseguite per tutta la giornata con toni più o meno duri. Se per Zingaretti, che informa di aver interessato in tal senso i presidenti di Camera e Senato, occorre che il governo riferisca in Parlamento, renziani come il vicepresidente della Camera, Rosato, l'ex ministro della Difesa Pinotti, battuti sul tempo dall'ex premier Gentiloni, ne chiedono le dimissioni. La strategia più fredda in casa dem, mirata però a stanare i Cinque stelle, la suggerisce Michele Anzaldi esortando il suo partito a "presentare subito una mozione di sfiducia. Così si capirà se il M5s, Di Maio, Fico e Di Battista stanno con le bugie della Lega o con la tutela delle istituzioni". Renzi, per contro, si limita ad un "trova le differenze" tra l'esecutivo di Parigi che "scommette sul futuro e rilancia sull’investimento francese per lo spazio" e, ironizza, l'Italia dove "ci occupiamo di sapere chi ha invitato Savoini alla cena con Putin". (segue) (Rin)