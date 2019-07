Business news: cala ancora l'inflazione in Messico, al 3,95 per cento su anno a giugno

- A giugno, l'inflazione in Messico è cresciuta dello 0,06 per cento su mese e del 3,95 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Il dato, che su mese rappresenta il minore incremento degli ultimi tre mesi, conferma che la corsa dei prezzi nel paese latino si incammina stabilmente entro i limiti fissati dalla Banca Centrale (Banxico): il 3 per cento, con una variazione di un punto percentuale in più o in meno. L'inflazione sottostante - quella che esclude i generi alimentari e i prodotti energetici, le cui variazioni dei prezzi sono soggette a maggiore volatilità - ha battuto una crescita su anno del 3,85 per cento, in leggero aumento sul 3,77 per cento di maggio. Gli altri beni e servizi sono aumentati del 4,19 per cento sui dodici mesi, il valore più basso negli ultimi due anni e mezzo. (Mec)