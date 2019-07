Kosovo-Nord Macedonia: presidente Thaci, già avuti chiarimenti con premier Zaev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto denunciato dal principale partito dell'opposizione macedone, Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), il primo ministro macedone Zaev dovrebbe assumersi le sue responsabilità, in quanto con il suo comportamento rischia di danneggiare i rapporti con alcuni partner strategici del paese. In una nota stampa, diffusa dopo la vicenda emersa martedì con la pubblicazione di alcune conversazioni telefoniche tra Zaev e due comici russi che si sono spacciati per l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko e per il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il Vmro-Dpmne ha chiesto le dimissioni del premier, mentre lo stesso Zaev ha tenuto una conferenza stampa di circa un'ora per chiarire quanto accaduto. L'opposizione accusa il capo del governo di "mancanza di preparazione e di serietà" dicendosi pronta ad avviare procedimenti penali contro le "azioni distruttive" del premier che causano "imbarazzo per la Repubblica di Macedonia". (segue) (Kop)