Kosovo-Nord Macedonia: presidente Thaci, già avuti chiarimenti con premier Zaev (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle conversazioni rivelate, Zaev avrebbe inoltre dato i numeri telefonici dell'ex vice assistente del segretario di Stato Usa Wess Mitchell e del primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, mentre avrebbe affermato che il presidente serbo Aleksandar Vucic è sotto l'influenza russa. "Non ho causato nessun danno, i numeri telefonici sono disponibili a tutti e se un paese o un politico si sente offeso, mi scuserò", ha dichiarato Zaev sostenendo di non aver danneggiato gli interessi del paese in quanto non ha rivelato "segreti di Stato o questioni sensibili per la sicurezza". Zaev non è il primo politico preso di mira dai due comici russi, che effettuano questi scherzi telefonici prevalentemente a personalità considerate contrarie alla Russia. "Questo è un nuovo allarme per noi e per l'intero mondo democratico, che richiede una lotta forte e determinata contro le notizie false e le manipolazioni", ha dichiarato Zaev. (Kop)