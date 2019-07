Romania: presidente Senato, Francia "ancora" del paese in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Romania non ci sono molti altri paesi come la Francia che hanno avuto una maggiore influenza: lo ha sottolineato il presidente del Senato di Bucarest Calin Popescu-Tariceanu, in occasione della Festa nazionale francese oggi 14 luglio. Gli ideali arrivati dalla Francia, ha osservato Tariceanu, hanno ispirato la rivoluzione del 1848 in Romania, mentre Parigi ha sostenuto l'unione della Moldavia con la Valacchia, ponendosi come nostra "ancora" in Europa. "Rimarremo sempre grati per questo", ha concluso il presidente del Senato romeno.(Rob)