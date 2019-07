Ucraina: si dimette direttore Agenzia fiscale

- Il direttore dell'Agenzia fiscale statale dell'Ucraina Aleksandr Vlasov ha inviato una lettera di dimissioni, acconsentendo alla richiesta del presidente Volodymyr Zelensky. "Rispettandovi come comandante supremo e garante della Costituzione dell'Ucraina, scrivo una lettera di dimissioni da capo dell'Agenzia fiscale statale", scrive Vlasov nella lettera come riportato dai media di Kiev. Zelensky ha in precedenza criticato Vlasov per non aver fatto dimettere alcuni personaggi di punta del servizio doganale ucraino accusati di inadempimenti e violazioni.(Res)