Israele: Netanyahu, “inaccettabili” le parole del ministro Peretz su conversioni gay

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato oggi le osservazioni del suo ministro dell'Istruzione, Rafi Peretz, a favore della "terapia di conversione dei gay”. Il capo dell'esecutivo ha scritto su Twitter che le controverse dichiarazioni di Peretz sono inaccettabili e "non rappresentano la posizione del governo". In un'intervista su “Channel 12 News”, il ministro dell'Istruzione, ex rabbino dell'esercito israeliano, ha confessato di aver provato la cosiddetta “terapia” in passato sui suoi studenti. “Ho una conoscenza molto approfondita di questa formazione e l'ho fatto. Posso dire che funziona", ha detto Peretz. Parole che hanno scatenato la condanna del collega ministro della Giustizia, Amir Ohana, dichiaratamente gay: "L'orientamento sessuale non richiede né la terapia né la conversione: le nozioni preconcette e l'ignoranza richiedono terapia e conversione". Nei giorni scorsi Peretz aveva scatenato altre polemiche dichiarato che i matrimoni misti tra ebrei, soprattutto negli Stati Uniti, sono "come un secondo Olocausto". (Res)