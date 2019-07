Venezuela-Francia: 14 luglio, Guaidò conta su Parigi per "ripristino democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, l'oppositore Juan Guaidò, ha inviato le congratulazioni al presidente francese Emmanuel Macron, in occasione dell'anniversario della presa della Bastiglia. "La Francia celebra la sua giornata nazionale sotto i principi fondativi di Libertà, Uguaglianza e Fraternità che ci uniscono", scrive in un messaggio su Twitter il Centro di comunicazione nazionale, il profilo che funge da ufficio di comunicazione della presidenza "ad interim" del paese sudamericano. "Salutiamo il presidente Emmanuel Macron e il popolo francese, sperando di poter continuare a contare sulla Francia nella dura lotta per il ripristino della nostra democrazia", aggiunge il messaggio. (Brb)