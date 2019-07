Iran: Rohani, pronti a parlare con gli Usa se verranno revocate le sanzioni

- L'Iran è pronto a negoziare con gli Stati Uniti se Washington revocherà le sanzioni e rientrerà nell'accordo nucleare del 2015. Lo ha detto oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, in un discorso televisivo. "Abbiamo sempre creduto nei colloqui. Siamo pronti a tenere colloqui con l'America oggi, anche adesso e ovunque, se (gli Stati Uniti) rimuovessero le sanzioni, ponessero fine alla pressione economica e rientrassero nell'accordo", ha detto Rohani. L'8 maggio 2018, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un documento per ripristinare le sanzioni contro l'Iran dopo aver annunciato il ritiro unilaterale di Washington dall'accordo sul programma nucleare iraniano a causa del presunto sostegno dell'Iran al terrorismo. Le sanzioni colpiscono settori vitali dell'economia iraniana, comprese le esportazioni di petrolio, le importazioni e le banche. Più recentemente, il 24 giugno, sono state imposte nuove sanzioni al leader supremo iraniano Ali Khamenei e ad otto comandanti dei pasdaran, in risposta all'abbattimento di un drone statunitense il 20 giugno. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), l'economia dell'Iran è diminuita del 3,9 per cento nel 2018 e il suo Pil reale dovrebbe diminuire del 6 per cento quest'anno. (Irt)